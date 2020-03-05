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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

"Транснефть" ограничила командировки и запретила курьерскую доставку в офис

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Транснефть" из-за коронавируса отменила участие своих сотрудников во всех зарубежных конференциях и выставках, ограничила посещение своих объектов и запретила курьерскую доставку в офис. О этом рассказал советник президента компании", пресс-секретарь Игорь Демин.

Эпидемия коронавируса

По его словам, любые поездки внутри России, "кроме неотложных", рекомендовано сократить. Также рекомендовано не допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ.

На время действия ограничений в офисы "Транснефти" запрещено заказывать курьерскую доставку любых отправлений, кроме деловой почты. У центрального офиса увеличили количество парковочных мест для сотрудников, чтобы они меньше ездили в общественном транспорте.

В офисах, по словам Демина, на входах в столовые, буфеты и туалетные комнаты устанавливаются диспенсеры с обеззараживающей жидкостью, на входах в центральный офис собираются установить тепловизоры.

Ограничений по отпускам сотрудников "Транснефть не вводила, но по возвращении им рекомендуют пройти осмотр в точках тестирования на COVID-19.

"Кроме того, через добровольное медицинское страхование мы в Москве организованы 5 точек тестирования на COVID-19. В ближайшее время количество точек в столице планируется увеличить до 8 и одну организовать в Зеленограде", - сообщил Демин.

По его словам, все ограничения введены по распоряжению президента компании Николая Токарева в связи с рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора.

Ранее о своих превентивных мерах сообщила "Роснефть".

Транснефть Роснефть Николай Токарев Игорь Демин

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