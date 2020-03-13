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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:33

Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем чиновникам администрации региона и муниципалитетов выезжать за границу", если на то нет какой-либо необходимости". Он объявил об этом на оперативном совещании.

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"Получение такс-фри в Польше не является такой гуманитарной необходимостью", - отметил он.

По его словам, ситуация в области, в связи с ее географическим положением, даже серьезнее, чем в столицах. "По всей видимости, в ближайшее время у нас будут выявлены новые случаи заражения коронавирусом", - добавил губернатор.

Алиханов поделился возмущением в связи с поведением чиновницы правительства, которая вернулась из-за границы с температурой, но отказывается от госпитализации из-за того, что у нее пожилые родители. Он отметил, что есть и другие примеры, когда люди, которые должны соблюдать карантин, обедают в ресторанах, забывая об уголовной ответственности, если из-за их безответственности заразятся другие люди.

Алиханов поручил правительству провести новое совещание по борьбе с коронавирусом и особое внимание обратить на массовые мероприятия. Он отметило, что уже принято решение, что в воскресенье футбольная команда "Балтика" проведет в воскресенье матч на стадионе "Калининград" без зрителей.

Пока в Калининградской области подтверждено два случая заражения новым коронавирусом, всего в России таких 34. В регионе ввели обязтельный карантин для всех, кто приезжает из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая.

Антон Алиханов Калининградская область Польша

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