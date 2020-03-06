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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель
Фото: Reuters

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.

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К 13:35 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,99 (на 3,98%) - до $48 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени опускались на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,47 (на 3,20%) - до $44,43 за баррель.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане ожидает сложного заседания ОПЕК+, сообщает Bloomberg. При этом Иран надеется на то, что соглашение ОПЕК+ позволит начать дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки с апреля.

В четверг вечером ОПЕК изменила рекомендацию по дополнительному снижению добычи, предложив усилить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн б/с на весь 2020 год, а не только на второй квартал.

Brent WTI Иран ОПЕК

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