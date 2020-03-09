Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть.

"Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал он в понедельник в своем твиттере.

Good for the consumer, gasoline prices coming down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах добычи нефти, - заявил Трамп. - Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынка!".

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 26,5% и достигли на 9:30 по Москве $33,3 за баррель. Американская WTI торгуется около $29,8 за баррель, упав на 27,5%.

В конце прошлой недели ОПЕК и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке.

На рынке нефти, однако, уже давно наблюдается избыток предложения, усугубившийся из-за эпидемии коронавируса. Падение цен может привести к массовым дефолтам производителей нефти в США, опасаются участники рынка.