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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть.

"Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал он в понедельник в своем твиттере.

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах добычи нефти, - заявил Трамп. - Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынка!".

Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 26,5% и достигли на 9:30 по Москве $33,3 за баррель. Американская WTI торгуется около $29,8 за баррель, упав на 27,5%.

В конце прошлой недели ОПЕК и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке.

На рынке нефти, однако, уже давно наблюдается избыток предложения, усугубившийся из-за эпидемии коронавируса. Падение цен может привести к массовым дефолтам производителей нефти в США, опасаются участники рынка.

США Дональд Трамп ОПЕК

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