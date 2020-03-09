МЭА дало прогноз о снижении спроса на нефть на 90 тыс. б/с впервые с 2009 года

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение мирового спроса на нефть в 2020 году на 90 тысяч баррелей в сутки, говорится в отчете агентства.

"Коронавирус распространился за пределы Китая, и наш прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году сократился на 1,1 млн б/с. Ожидается, что впервые с 2009 года спрос снизится на 90 тыс. б/с год к году - до 99,9 млн б/с. В первом квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн б/с в годовом исчислении, а мировой спрос снизился на 2,5 млн б/с. Мы предполагаем, что спрос на нефть вернется к норме во второй половине 2020 года", - говорится в отчете МЭА.

В предыдущем отчете агентство ожидало, что мировой спрос на нефть вырастет год к году в 2020 году на 825 тыс. б/с.

По данным агентства, страны ОПЕК в феврале исполнили сделку ОПЕК+ на 131%, а с учетом добровольного дополнительного снижения добычи Саудовской Аравией на 400 тыс. б/с - на 111%.

Страны, не входящие в ОПЕК, участвующие в сделке, в феврале выполнили обязательства только на 70%. В частности, Россия выполнила договоренности на 81%, исполнение сделки Казахстаном составило 19%.

В целом страны ОПЕК+ исполнили сделку в прошлом месяце на 112%, снизив добычу нефти на 1,89 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, а с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии - на 91%, то есть партнеры снизили нефтедобычу на 2,29 млн б/с.

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