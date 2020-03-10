ЦБ проведет упреждающую продажу валюты на внутренним рынке ради поддержки рубля

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Банк России для поддержки рубля, который дешевеет вслед за обвалом котировок нефти, решил начать валютные интервенции на внутреннем рынке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ с 10 марта начнет "упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле", говорится в пресс-релизе.

Эти операции ЦБ будет проводить до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - объяснил регулятор.

ЦБ заверил, что следит за ситуацией на финансовом рынке и ради сохранения стабильности готов задействовать дополнительные инструменты.

9 марта регулятор объявил, что приостанавливает покупки валюты на рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30-дневный период.

К утру 9 марта на мировых рынках произошел рекордный с 1991 года обвал цен на нефть, Brent подешевела до $35 за баррель. В России биржи в понедельник были закрыты на выходной, но на Forex курс рубля упал до 74 за доллар и 85 за евро.