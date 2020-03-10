Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

ЦБ проведет упреждающую продажу валюты на внутренним рынке ради поддержки рубля

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Банк России для поддержки рубля, который дешевеет вслед за обвалом котировок нефти, решил начать валютные интервенции на внутреннем рынке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ЭкономикаОбобщение. Иди и смотри - судный день на нефтяном рынкеОбобщение. Иди и смотри - судный день на нефтяном рынкеЧитать подробнее

ЦБ с 10 марта начнет "упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле", говорится в пресс-релизе.

Эти операции ЦБ будет проводить до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - объяснил регулятор.

ЦБ заверил, что следит за ситуацией на финансовом рынке и ради сохранения стабильности готов задействовать дополнительные инструменты.

9 марта регулятор объявил, что приостанавливает покупки валюты на рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30-дневный период.

К утру 9 марта на мировых рынках произошел рекордный с 1991 года обвал цен на нефть, Brent подешевела до $35 за баррель. В России биржи в понедельник были закрыты на выходной, но на Forex курс рубля упал до 74 за доллар и 85 за евро.

Банк России ФНБ

Новости по теме

Новости
Изменение Конституции

Поправка к Конституции о детях будет скорректирована

Поправка к Конституции о детях будет скорректирована

Прохоров продал 35% банка МФК экс-совладелице "Возрождения" Орловой

Прохоров продал 35% банка МФК экс-совладелице "Возрождения" Орловой

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

В Якутии объяснили убийство животных борьбой с бешенством

Эпидемия коронавируса

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Вылетевший из "Шереметьево" самолет вернется обратно из-за неполадок

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Что произошло за день: воскресенье, 8 марта

Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге

Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге

В Москве нарушителям самоизоляции по COVID-19 пригрозили тюремным сроком

В Москве нарушителям самоизоляции по COVID-19 пригрозили тюремным сроком
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');