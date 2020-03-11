Лагард заявила об угрозе экономического шока для Европы из-за коронавируса

Этот шок будет сопоставим с кризисом 2008 года, предупредила глава ЕЦБ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

В ходе телефонной конференции с лидерами Евросоюза Лагард заявила, что без координированных действий "мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

При надлежащих ответных мерах экономический шок, вероятно, будет временным, отметила Лагард. По словам источника, глава ЕЦБ сообщила, что руководство банка изучает все доступные инструменты, готовясь к заседанию на этой неделе, - особенно те, которые позволят ему предоставлять "ультрадешевое" финансирование и обеспечивать безостановочный поток кредитов и ликвидности.

Она отметила, что шаги, которые сделает ЕЦБ, будут работать лишь в том случае, если правительства государств поддержат их с помощью мер, которые будут стимулировать банки к кредитованию компаний в сегментах, затронутых негативными последствиями распространения коронавируса.

Возможность снижения ставки ЕЦБ

ЕЦБ проведет очередное заседание 12 марта, и консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, не предусматривает снижение ставок Центробанком. Заявления Лагард, однако, свидетельствуют о том, что ЕЦБ снизит ставки в четверг и, возможно, увеличит объем действующей программы количественного смягчения (QE). Центробанк также может скорректировать программы предоставления банкам дешевых кредитов.

Накануне, 10 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕЦБ принять меры для поддержки экономики, чтобы предотвратить ее скатывание в рецессию из-за последствий коронавируса.

Италия, где зафиксировано максимальное за пределами материкового Китая количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, несет наибольшие потери и может столкнуться с экономическим спадом.

Лагард предупредила, что проблемы, с которыми сталкивается Италия, вероятно, распространятся на другие страны Европы, сообщил источник. Она одобрила меры, уже принятые властями европейских стран для поддержки экономики, но заявила о необходимости "сделать больше".

"Если мы не начнем действовать решительно сейчас, повысится риск кризиса в отдельных сегментах ваших экономик", - заявила Лагард лидерам европейских стран.

Экономический кризис в Эстонии

Ранее в среду министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса в стране. "Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал глава эстонского Минфина.

Хельме также обратил внимание, что западные страны в настоящее время оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года. "Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", - сказал министр финансов Эстонии.

В прошлую пятницу, 6 марта, член Еврокомиссии (ЕК) Стелла Кириакидис назвала коронавирус "всемирной угрозой" и заявила, что COVID-19 - это не просто проблема здравоохранения. "Он будет иметь последствия для многих секторов: экономика, туризм, миграция, транспорт", - предупредила Кириакидис.

По этой причине в начале марта председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен "собрала представителей всех затронутых секторов, чтобы обеспечить хорошую координацию реакции (на распространение вируса - ИФ)", добавила член комиссии. Фон дер Ляйен создала на уровне ЕК "команду высокого уровня по борьбе против коронавируса", отметила Кириакидис.