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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Минэкономразвития начало собирать данные об убытках туроператоров

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития начало собирать информацию об убытках туроператоров из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Эпидемия коронавируса

По ее словам, департамент туризма министерства прорабатывает вопрос о компенсациях туроператорам убытков, понесенных из-за отмены туров в Иран, Италию, Китай, Республику Корея и на остров Хоккайдо. Компаниям предложили до 12 марта представить информацию о размере убытков по невозвратным тарифам на авиаперевозки. Сведения должны быть подтверждены документами - копиями договоров на блоки мест, групповые перевозки, чартерные рейсы, маршрутными квитанциями по невозвратным опубликованным тарифам российских авиаперевозчиков.

Туроператоры жаловались, что авиакомпании не возвращают деньги за билеты на регулярные рейсы, приобретенные туристами в составе турпакетов. Также туроператоры не могут вернуть депозиты, внесенные за чартерные цепочки на летний сезон. Общественные объединения в сфере турбизнеса просили регуляторов принять меры в связи с этой ситуацией.

На конец февраля Ассоциация туроператоров России предварительно оценила общие потери российского турбизнеса из-за закрытия ряда направлений в связи с эпидемией коронавируса в 27 млрд рублей, это было без учета потерь из-за Италии. В начале марта организация назвала ситуацию беспрецедентной, поскольку ограничения несут потери всем видам туриндустрии - от детского туризма до делового и страдает гостиничный бизнес, транспортный и туристический.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
АТОР РСТ Минэкономразвития Ирина Тюрина Италия Китай Иран

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