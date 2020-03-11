Минэкономразвития начало собирать данные об убытках туроператоров

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития начало собирать информацию об убытках туроператоров из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, департамент туризма министерства прорабатывает вопрос о компенсациях туроператорам убытков, понесенных из-за отмены туров в Иран, Италию, Китай, Республику Корея и на остров Хоккайдо. Компаниям предложили до 12 марта представить информацию о размере убытков по невозвратным тарифам на авиаперевозки. Сведения должны быть подтверждены документами - копиями договоров на блоки мест, групповые перевозки, чартерные рейсы, маршрутными квитанциями по невозвратным опубликованным тарифам российских авиаперевозчиков.

Туроператоры жаловались, что авиакомпании не возвращают деньги за билеты на регулярные рейсы, приобретенные туристами в составе турпакетов. Также туроператоры не могут вернуть депозиты, внесенные за чартерные цепочки на летний сезон. Общественные объединения в сфере турбизнеса просили регуляторов принять меры в связи с этой ситуацией.

На конец февраля Ассоциация туроператоров России предварительно оценила общие потери российского турбизнеса из-за закрытия ряда направлений в связи с эпидемией коронавируса в 27 млрд рублей, это было без учета потерь из-за Италии. В начале марта организация назвала ситуацию беспрецедентной, поскольку ограничения несут потери всем видам туриндустрии - от детского туризма до делового и страдает гостиничный бизнес, транспортный и туристический.