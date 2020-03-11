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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с
Фото: Reuters

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с, сообщила компания.

Распоряжение о наращивании мощностей компания получила от министерства энергетики страны, говорится в пресс-релизе.

Накануне, 10 марта, сообщалось, что Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с. Это на 300 тыс. б/с превышает максимальные мощности компании. Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля, сообщало агентство Bloomberg.

В пятницу, 6 марта, участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи, в свою очередь, Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и предложила покупателям существенные скидки на апрель.

"Ценовая война", как ее окрестили западные СМИ, привела к обвалу нефтяных котировок.

Saudi Aramco Саудовская Аравия

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