Газовозы "НОВАТЭКа" освобождены от импортных пошлин и налогов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по просьбе председателя правления "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона обнулил импортные пошлины и налоги для газовозов, зафрахтованных компанией, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники и представителя совета ЕЭК.

Эти суда разрешат временно ввозить без уплаты ввозных таможенных пошлин и без уплаты налогов для перевозки природного газа и газового конденсата по Северному морскому пути, сказал представитель совета. Проект решения подписали предствители России, Казахстана и Киргизии, ожидается, что его подпишут Белоруссия и Армения, сообщил представитель Минэкономразвития.

Льготный режим для газовозов будет действовать до 30 декабря 2043 года. По словам представителя Минпромторга, льготу получат только суда, которые были зафрахтованы в 2014–2016 годах "ввиду отсутствия специализированных судов-газовозов отечественного производства". "Ведомости" делают вывод, что от пошлин и налогов освободили суда из списка, который правительство утвердило в марте 2019 года. В нем 28 судов, в том числе 15 газовозов ледового класса Arc7, построенных в Южной Корее для проекта "Ямал СПГ". Расширять этот список чиновники не собираются: это противоречило бы интересам российских судостроителей, сказали в Минпромторге.

Проблема с оформлением временного ввоза газовозов и с уплатой необходимых сборов возникла у "НОВАТЭКа" в связи с изменением логистики доставки продукции "Ямал СПГ" на внешние рынки. Изначально предполагалось, что, получив груз на Ямале, суда Arc7 будут доставлять его западным маршрутом до Европы, где возможна перевалка на суда меньшего ледового класса. Альтернативный вариант – переход в восточном направлении по Северному морскому пути с прямым выходом на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В любом из сценариев суда регулярно покидали бы границы Таможенного союза.

Однако в связи с планами по расширению производства СПГ в Арктике правительство решило построить перевалочные терминалы под Мурманском и на Камчатке. Использование Arc7 только на этих участках позволит оптимизировать затраты на транспортировку СПГ и снизить потребность в заказе дополнительных танкеров повышенного ледового класса. Но в этом случае Arc7 перестанут покидать пределы территориальных вод страны, что по закону обязывает иностранных судовладельцев оформлять их по процедуре временного ввоза.

Представитель НОВАТЭКа объяснял "Интерфаксу" в августе, что компания попросила обнулить пошлины и налоги, чтобы сохранить экономические параметры проекта "Ямал СПГ", согласованные с кредиторами и акционерами.

Как ранее писал "Коммерсантъ", общая стоимость газовозов, которые освободят от пошлин и налогов, - около $7,5 млрд. При временном ввозе танкера судовладелец обязан заплатить таможенную пошлину в размере 5% таможенной стоимости и 20% НДС. Как подсчитал управляющий партнер адвокатского бюро "Инмарин" Кирилл Маслов, суммарный платеж за газовозы "НОВАТЭКа" составил бы $1,95 млрд.

Источник "Ведомостей", информированный о порядке оформления временного ввоза, указал, что пошлины и НДС - это не единовременный платеж. По его словам, в дальнейшем за каждый полный и неполный месяц пребывания в территориальных водах России судовладелец выплачивает 3% от полученной суммы. Оформление ввоза на каждый Arc7 (стоимость около $360 млн), работающий сейчас под иностранным флагом, стоило бы около $93,6 млн, а размер ежемесячного платежа — около $2,8 млн, пишет газета.