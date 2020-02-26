"Ямал СПГ" в 2019 году произвел газа на 11% больше своей мощности

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Ямал СПГ" осуществил отгрузку тридцатого миллиона тонн СПГ на газовоз ледового класса Arc7 "Николай Евгенов" в 411-й партии с момента запуска первой очереди СПГ-завода в декабре 2017 года, сообщила компания.

"Завод в настоящее время работает с превышением годовой проектной мощности 16,5 млн тонн. В 2019 году, который стал первым полным годом одновременной работы всех трех очередей, "Ямал СПГ" произвел 18,4 млн т СПГ, превысив проектную мощность завода на 11%, или на 1,9 млн т", - говорится в пресс-релизе.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 17,4 млн тонн в год, включая три линии мощностью 5,5 млн тонн в год каждая и одну линию мощностью 900 тысяч тонн в год. Первая технологическая линия начала производство в 4 квартале 2017 года, вторая и третья линии - в июле и ноябре 2018 года соответственно.

Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).