Доллар в ходе торгов на МосБирже достиг 75 руб. впервые с 29 февраля 2016 года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в четверг достиг отметки 75 рублей впервые с 29 февраля 2016 года на фоне новой волны падения на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

По данным на 13:58 по московскому времени, курс доллара на торгах Московской биржи достиг 75 руб./$1, что на 2,05 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро при этом подорожал на 2,105 рубля, до 84,26 руб./$1. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,07 рубля к уровню закрытия среды, до 79,17 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль вновь заметно снижается к доллару и евро в ходе торгов в четверг на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику.

Американские фондовые индексы закрыли торги в среду, 11 марта, существенным падением, при этом индекс Dow Jones Industrial Average потерял около 1465 пунктов и вошел в "медвежий" тренд, опустившись более чем на 20% по сравнению с рекордным пиком, достигнутым в прошлом месяце. Давление на рынок оказали усиливающиеся тревоги по поводу распространения коронавируса и неопределенность вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания.

Падение индексов ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок, сообщил американский президент в обращении к гражданам. Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили падение в четверг после обвала американских индексов. Рынки Японии, Австралии, Гонконга, Филиппин, Сингапура и Индонезии вошли в зону "медвежьего" тренда. Европейские фондовые индексы теряют к середине дня 12 марта от 4,6% до 5,7%.

В свою очередь цены на нефть усилили падение на торгах в четверг на растущих опасениях падения спроса в связи с радикальными мерами, принимаемыми по всему миру для сдерживания распространения коронавируса. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:58 по Москве составила $33,48 за баррель, что на 6,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне, 11 марта, фьючерсы упали в цене на 3,84%, до $35,79 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 5,7% - до $31,1 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $32,98 за баррель, опустившись на 4,02% по сравнению с предыдущей сессией.

Нефть дешевеет, "поскольку опасения избыточного предложения на мировом рынке никуда не денутся, пока Саудовская Аравия, Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут вести борьбу за долю рынка", сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя. Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила в среду, что увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.

Тем временем, Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), госкомпания ОАЭ, заявила, что в апреле увеличит добычу на 1 млн б/с, до 4 млн б/с. Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в стране выросли седьмую неделю подряд - на 7,7 млн баррелей.