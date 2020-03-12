Белоусов упомянул спецплан правительства "на случай, если вдруг что-то произойдет"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Правительство и Банк России постоянно отслеживают ситуацию на рынках, у них есть специальный план действий на экстренный случай, но для его применения нет никаких оснований, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"У нас есть план на случай, если вдруг что-то произойдет, но я пока даже не вижу оснований этот план не то чтобы задействовать, а даже его как-то среди ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - ИФ) особо продвигать. Потому что пока ничего фатального не происходит", - сказал он журналистам.

Детали плана он раскрывать не стал, как уточнять, в какой именно ситуации этот план может быть задействован, чтобы не создавать ненужный ажиотаж.

"Все, что надо было сделать, для того чтобы погасить возможность такого нервного поведения рынков 10-го числа, правительство, Минфин и ЦБ сделали", - заявил Белоусов.

"Самое главное, одна из главных опасностей, которая была, это опасность margin call'ов. Их нет, практически. Точнее, они там есть, но очень точечно и локально, и рынки совершенно спокойно с этим делом справляются", - добавил он.

Чиновника спросили, что делать в связи с падением котировок нефти на заявлениях ОАЭ и Саудовской Аравии о планах нарастить добычу в апреле.

"Куда она падает? Ничего она не падает. Она дернулась - ну и что, в чем караул-то? Тоже мне... Послушайте, не надо делать проблему из каждого доллара за баррель: рынки это все перемалывают достаточно спокойно. Сегодня просело - сейчас пошел отскок", - ответил он.

"Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней в ежедневном режиме. Смотрим активность населения, смотрим активность средних банков, смотрим активность крупных компаний - полностью смотрим, как себя игроки ведут. Никакой паники на рынке нет. Даже близко. Поэтому тут пока мы даже не очень распространяем наши действия за пределы мониторинга", - заявил первый вице-премьер.

Ранее 12 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуацию в экономике контролируют правительство и президент и что у властей есть все инструменты для поддержания финансовой стабильности.