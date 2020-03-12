Три четверти компаний в США пожаловались на проблемы с поставками из-за коронавируса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Почти 75% американских компаний испытывают проблемы с поставками из-за коронавируса, показал опрос Института управления поставками (ISM). 16% из них в связи с этим понизили целевые показатели по выручке в среднем на 5,6%.

Опрос прошел с 22 февраля по 5 марта среди 628 представителей промышленных предприятий и компаний из сферы услуг.

По словам респондентов, по сравнению с декабрем среднее время исполнения заказов увеличилось более чем вдвое. 62% опрошенных сказали, что с задержками получают товары из Китая.

Те компании, которые имеют производство в Китае, сообщили о том, что их мощности функционируют на 50% и на рабочих местах присутствует 56% персонала.

Более 60% компаний, сотрудники которых обычно ездят в Китай в командировки, не планируют их туда отправлять по меньшей мере в ближайшие полгода.