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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Собянин создал оперативный штаб по защите экономики Москвы

Штабу поручено помогать городским предприятиям

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В связи с нестабильностью мировых рынков мэр Москвы Сергей Собянин создал оперативный штаб для защиты городской экономики. Он объявил об этом на своем сайте. Штаб возглавит заммэра по экономической политике Владимир Ефимов.

Эпидемия коронавируса

"Очевидно, что глобальная экономика вступает в очередную полосу нестабильности", - написал мэр.

Вспышка коронавируса привела к сокращению международной торговли, туризма и международных мероприятий, из-за карантина регионов рвутся цепочки поставок, напомнил он.

"В понедельник к этим проблемам добавились падение цен на нефть и снижение курса рубля", - добавил чиновник.

"Москва является крупнейшим финансовым центром России. Через наш город проходит большая часть внешней торговли страны. Промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. Поэтому экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках", - объяснил мэр.

Задачей нового штаба он назвал следить за ситуацией на ключевых предприятиях города и по необходимости помогать им сохранять финансовую стабильность. Штаб будет помогать компаниям договариваться с банками и участвовать в восстановлении цепочек поставок и сбыта.

Также штабу поручили проанализировать последствия снижения притока туристов для отдельных отраслей и всей городской экономики в целом.

В состав штаба вошли все министры столичного правительства и главы департаментов экономического блока, а также представители департаментов транспорта, строительства, торговли и услуг, и других исполнительных органов власти Москвы.

Ранее 10 марта Банк России объявил о введении дополнительных регулятивных мер по поддержке банков, туристических, транспортных и фармацевтических компаний в связи со вспышкой коронавируса.

Москва Сергей Собянин Банк России

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