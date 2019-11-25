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"Северсталь" выплатит дивиденды за III квартал из расчета 27,47 рубля на акцию

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за III квартал в размере 27,47 рубля на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 3 декабря, сообщила компания.

За II квартал компания выплатила дивиденды в размере 26,72 рубля на акцию.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к чистому денежному потоку (FCF). При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% FCF. На период интенсивной стадии инвестиционной программы (пиковые годы по инвестициям для "Северстали" - 2019-2021 годы) компания будет использовать для расчета дивидендов так называемый показатель "нормализованного свободного денежного потока". Это означает, что инвестиции, превышающие "базовый" уровень прошлых лет в $800 млн, будут исключены из расчета дивидендной базы.

Алексею Мордашову принадлежит 77,02% акций "Северстали". В свободном обращении находится 21,51% акций, 1,47% акций - казначейские.

Северсталь Алексей Мордашов

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