"Северсталь" выкупит у "Силовых машин" долю в СП с германской Linde

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Северсталь" выкупает у "Силовых машин" долю в совместном предприятии с германской Linde по производству спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа.

Изначально у "Силовых машин", которые, как и "Северсталь", подконтрольны Алексею Мордашову, было 50% в этом СП. В мае прошлого года, после того, как "Силовые машины" подпали под американские санкции, доля предприятия в СП была снижена до 26%, что вывело его из-под действия правила "50%+" (санкционные ограничения распространяются на все компании, в которых у фигуранта SDN List доля от контрольной и выше).

На этом изменения не закончились: как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", СП было переименовано в "Линде Северсталь" (ранее называлось "Линде Силовые машины"). В "Северстали" "Интерфаксу" подтвердили, что вслед за переименованием сменится и участник СП с российской стороны.

Как сообщили в компании, "Северсталь" подписала соглашение о покупке доли в СП с Linde и по итогам закрытия сделки будет контролировать 26% в предприятии (у Linde остается 74%).

Позднее "Северсталь" распространила сообщение о сделке. Ее финансовые параметры компания не раскрыла.

"Производство, хранение и транспортировка СПГ - один из ключевых трендов развития энергетики в России и мире. В соответствии с этим "Северсталь" приняла решение войти в еще один новый для компании сегмент продуктов с высокой добавленной стоимостью на динамично развивающемся рынке. Мировой опыт Linde по производству, управлению качеством и цепочкой поставок совместно с многолетним опытом "Северстали" по выпуску продукции, в том числе специально разработанной под требования клиента, позволят совместному предприятию обеспечить комплексными решениями наших потребителей и увеличить долю на внутреннем рынке", - заявил глава "Северстали" Александр Шевелев, процитированный в сообщении.

Производство теплообменников для крупнотоннажных СПГ-заводов - одна из редчайших специализаций в мировом машиностроении. В настоящее время этим занимаются две компании - американская APCI и германская Linde.

Первой продукцией СП стал криогенный теплообменник для установки сжижения гелия для Амурского ГПЗ (АГПЗ) "Газпрома" . На продукцию СП рассчитывают все перспективные российские заводы СПГ - как "Газпрома", так и "НОВАТЭКа" .

Предприятие рассчитано на 5-6 теплообменников в год, ожидается, что оно выйдет на полную производственную мощность в 2020-2021 гг., сообщила "Северсталь".