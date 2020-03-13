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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:33

Гендиректор "АЛРОСА" Сергей Иванов переизбран на пять лет

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" на заочном заседании переизбрал Сергея Иванова на должность генерального директора - председателя правления компании сроком на пять лет, говорится в сообщении компании.

Ранее контракт главы "АЛРОСА" заключался на три года. Такой контракт был у Иванова, когда он пришел на пост президента "АЛРОСА" в марте 2017 года, и у его предшественника Андрея Жаркова, хотя он подал в отставку более чем за год до истечения договора.

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"Несмотря на непростую ситуацию, которую мы наблюдаем на алмазно-бриллиантовом рынке, "АЛРОСА" сохранила лидирующие позиции в мире по объему добычи алмазов, уверенно повышает производственную эффективность и качество управления, укрепила репутацию и доверие со стороны партнеров, акционеров и инвесторов", - отметил председатель наблюдательного совета "АЛРОСА", министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иванов, помимо поста гендиректора "АЛРОСА", является заместителем председателя наблюдательного совета алмазодобытчика. Он владеет 0,0083% акций "АЛРОСА".

До прихода в "АЛРОСА" Иванов в течение года был старшим вице-президентом Сбербанка, пять лет возглавлял "СОГАЗ", а также работал первым вице-президентом, зампредом правления Газпромбанка.

АЛРОСА Сергей Иванов

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