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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

"АЛРОСА" назвала коронавирус "черным лебедем" для алмазной отрасли

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вспышка коронавируса в Китае и спровоцированные ей противоэпидемические мероприятия стали "черным лебедем", но отрасль хорошо подготовлена к ситуации, вошла в кризис с низким уровнем запасов бриллиантов, заявил замглавы "АЛРОСА" Евгений Агуреев, слова которого приводит пресс-служба компании.

"АЛРОСА" провела встречу с долгосрочными клиентами в Антверпене накануне мартовской торговой сессии, чтобы обсудить текущее состояние дел на рынке. "Карантинные меры после вспышки нового коронавируса в начале 2020 года и спад спроса на ювелирные украшения в материковом Китае и Гонконге, на которые приходится около 14% мирового спроса, привели к снижению продаж определенных категорий бриллиантов, что находит свое отражение в продажах алмазного сырья", - говорится в сообщении "АЛРОСА" по итогам встречи.

Эпидемия коронавируса

"Благодаря только что пережитым трудностям (кризис спроса на рынке в 2019 году - ИФ) наша отрасль хорошо подготовлена к этой ситуации. Запасы бриллиантов в среднем сегменте алмазопровода гораздо ниже, чем были год назад, сбытовая политика алмазодобытчиков уже адаптирована к рыночной волатильности", - заявил Агуреев. "Мы специально начали диалог с клиентами до начала мартовской сессии, чтобы понять их нужды и выработать решения, которые будут способствовать сохранению равновесия на рынке", - добавил он.

Клиенты "АЛРОСА" совместно с представителями Antwerp World Diamond Center (AWDC) "проанализировали возможные сценарии развития событий и текущие потребности покупателей алмазов, которым нужна уверенность в сохранении гибкой политики продаж", сообщила "АЛРОСА".

Ранее De Beers официально заявила о том, что предоставила клиентам гибкие условия торговли, позволив откладывать часть предназначенного им по контракту алмазного сырья.

"Вспышка коронавируса в Китае и спровоцированные ей по всему миру противоэпидемические мероприятия - тот самый "черный лебедь"... Вирус спровоцировал неопределенность, и наши клиенты с осторожностью смотрят на ситуацию и новые вызовы, с которыми мы столкнулись", - сказал Агуреев, цитаты которого приведены в сообщении.

При этом участники круглого стола сошлись во мнении, что мировая алмазно-бриллиантовая индустрия вошла в 2020 год гораздо более устойчивой и подготовленной к потрясениям, чем накануне отраслевого кризиса год назад, говорится в сообщении "АЛРОСА". Агуреев отметил, что "АЛРОСА" и дальше готова придерживаться гибкой сбытовой политики для поддержки своих клиентов.

Продажи De Beers в феврале упали на 36% из-за коронавируса (до $355 млн). По сравнению с данными годичной давности продажи оказались ниже на 28%.

"АЛРОСА" подведет итоги февральской торговой сессии 11 марта. Глава компании Сергей Иванов уже заявлял, что спрос на рынке алмазов замедлился после успешных январских продаж, так как участники рынка пересматривают свои стратегии на азиатском рынке в свете остановки реализации ювелирных изделий в Китае и прилегающих регионах.

Хроника коронавируса. Март.

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АЛРОСА Евгений Агуреев Antwerp World Diamond Center De Beers

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