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Новак заявил, что РФ предлагает Белоруссии лучшие условия по поставкам нефти

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Поставки нефти из России в Белоруссию более эффективны, чем предложения от других поставщиков, уверен министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это рынок, в принципе, и на рынке могут быть разные предложения, но я уверен, что поставки наших компаний более эффективны", - сказал он, комментируя информацию СМИ о том, что Саудовская Аравия предлагает свою нефть Белоруссии.

В двусторонних отношениях Минска и Москвы на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".

Стороны не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. В среду, 11 марта, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным нефтяной спор и высказал надежду, что проблема будет решена в ближайшее время с учетом падения мировых цен на нефть.

"Ситуация в последнее время изменилась и цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила новое предложение для нефтяных компаний, которое российская сторона приняла и пообещала в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями", - сказал Румас после переговоров с Мишустиным в Москве в среду.

Александр Новак Белоруссия Саудовская Аравия

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