Белоруссия будет раз в месяц покупать по два танкера нефти за пределами России

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти даже в случае нормализации поставок из России, заявил журналистам в Москве премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам Румаса, главы правительств Белоруссии и России обсудили в среду проект стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года, но не смогли договориться по двум вопросам, в том числе по проблеме тарифообразования на транзит энергоносителей в рамках ЕАЭС. Премьер-министр Белоруссии считает, что несогласованные вопросы могут быть вынесены на рассмотрение президентов, так как они непростые.

"Но в целом по стратегии достигнут очень большой прогресс, и ограниченное количество вопросов, которое осталось, не препятствует вынесению документов на высший Евразийский экономический совет", - полагает он.

Вместе с тем Румас в видеокомментарии в фейсбуке заявил, что рассчитывает на разрешение нефтяного спора с Россией в ближайшее время с учетом падения мировых цен.

"Ситуация в последнее время изменилась и цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила новое предложение для нефтяных компаний, которое российская сторона приняла и пообещала в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями", - сказал он.

Видеокомментарий Румаса разместила в Facebook пресс-секретарь премьера Александра Исаева.

В двусторонних отношениях Белоруссии и России на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".

Белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Российские же компании предлагали сохранить условия 2019 года, ведь. По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена нефти из РФ для республики и так составляет 83% от мировой цены на нефть.

Временным решением проблемы стало заключение контракта с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой" по поставкам нефти на белорусские НПЗ. Сейчас компании Гуцериева фактически являются единственными поставщиками нефти из России в Белоруссию. При этом, по сообщению двух сторон, транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" через Белоруссию идет без ограничений.

Индикативный баланс предполагает поставку нефти из РФ в Белоруссию в 2020 году в объеме 24 млн тонн. Ежемесячные поставки нефти из РФ на заводы республики в прошлом году составляли около 1,5 млн тонн. В феврале же на белорусские НПЗ по системе "Транснефти" было поставлено всего 300 тыс. тонн нефти.

Минск неоднократно заявлял, что не видит смысла работать над "дорожными картами" по углублению интеграции с Россией пока не решены вопросы с поставками нефти.