Мишустин и Румас отметили принципиальные договоренности по поставкам нефти в Белоруссию

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили в телефонном разговоре противодействие коронавирусу и сотрудничество в энергетике.

"Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объеме и на согласованных условиях", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Мишустин и Румас подчеркнули важность успешной реализации совместного проекта сооружения Белорусской АЭС по российскому дизайну. "Приняты оперативные решения, позволяющие обеспечить ход работ в соответствии с принятым графиком", - отмечается в сообщении.

При обсуждении мер борьбы с коронавирусом Румас дал позитивную оценку решению правительства России обеспечить возвращение граждан Белоруссии на родину транзитом из третьих стран.

Мишустин и Румас "затронули актуальные вопросы российско-белорусских торгово-экономических отношений и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе".

В двусторонних отношениях Минска и Москвы на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".

Временным решением проблемы стало заключение контракта с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой". Сейчас компании Гуцериева фактически являются единственными поставщиками нефти из России в Белоруссию. По сообщению двух сторон, транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" через Белоруссию идет без ограничений.