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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:33

Правительство перенесло на год форум по госзакупкам

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве перенесен на март 2021 года форум-выставка "Госзаказ: Национальные проекты", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Эпидемия коронавируса

По его словам, решение уже принято и ожидается, что правительство скоро опубликует такое распоряжение.

По словам источника, решение принято и ожидается публикация соответствующего распоряжения правительства РФ.

Ранее из-за вспышки коронавируса были отменены или перенесены на неопределенный срок Петербургский международный экономический форум, Российский инвестиционный форум в Сочи, Красноярский экономический форум, Ялтинский международный экономический форум и ряд других мероприятий.

Форум-выставка "Госзаказ" проводился в Москве пятнадцать раз. В ходе деловой программы мероприятия обсуждаются, как правило, наиболее актуальные вопросы развития контрактной системы России, сферы закупок госкомпаний.

В 2019 году в форуме-выставке приняли участие более 7000 человек, 3000 из которых стали участниками деловой программы.

В 2020 году мероприятие планировалось провести не в Москве, а на территории конгрессо-выставочного центра "Патриот" (Кубинка, Московская область). При этом акцент форума предполагалось сместить на реализацию национальных проектов и участие в этом предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В частности, в ходе "Госзаказа" планировалось провести мероприятия, посвященные вопросам диверсификации предприятий ОПК их встраивание в систему закупок (в том числе при реализации нацпроектов).

Кроме того, в рамках форума планировалось провести заседания экспертных советов комитетов Госдумы по вопросам развития электронной и радиоэлектронной промышленности, авиационной и медицинской промышленности, транспортного машиностроения.

Стоит отметить, что к настоящему времени участники рынка (в их числе госзаказчики и госкомпании), планировавшие принять участие в "Госзаказе", уже потратили определенные средства на подготовку к участию в форуме-выставке (до 50-60% соответствующих бюджетов). При этом размер таких бюджетов госзаказчиков и госкомпаний составляет от десятков тысяч рублей (обеспечение участия представителей компании/ведомства в работе форума) до более чем 10 млн рублей (организация стенда).

Так, по данным в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, цена, например, закупки правительства Москвы на оказание услуг по обеспечению участия в "Госзаказе" составила 17,4 млн рублей.

Всего, по данным на сайте "Госзаказа", в выставочной зоне мероприятия свои стенды планировали разместить около 200 компаний, организаций и ведомств.

Правительство госзаказ Москва Кубинка

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