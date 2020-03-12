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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:32

Форум Арктики и Антарктики в Москве отложен из-за коронавируса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Международный форум "Дни Арктики и Антарктики в Москве" перенесен на осень 2020 года из-за коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

"Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики вынуждены сообщить о том, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все мероприятия Форума переносятся на осень 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, форум переносится впервые за 10 лет своего существования.

Мероприятия должны были начаться 20 марта в Москве. "В этом году запланирована особенная программа: статусные деловые, яркие культурные события, множество творческих коллективов и участников из арктических регионов, зарубежных представителей", - говорится в сообщении.

Новая дата проведения форума, а также обновленный вариант программы будут опубликованы на сайте форума, уточнили в ведомстве.

Москва Минпрроды COVID-19

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