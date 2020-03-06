Кудрин заявил, что отмена ПМЭФ-2020 не повлияет на российскую экономику

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не считает, что отмена Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ) в этом году нанесет какой-либо ущерб российской экономике.

"От отмены одного форума с российской экономикой ничего не произойдет. Сегодня у нас много других форм общения, в том числе онлайн мы все обмениваемся информацией, и все могут выступать", - сказал Кудрин журналистам в пятницу в кулуарах Дня открытых данных.

"Думаю, что это рациональное решение в данных условиях. К сожалению, сам отменил целый ряд командировок на разные форумы в мире, которые в том числе связаны с работой аудиторского сообщества",- добавил он.

Вместе с тем Кудрин выразил сожаление, что не придется лично встретиться и пообщаться со многими ведущими экономистами и предпринимателями мира, которые становятся гостями мероприятия.

Отвечая на вопрос, надо ли компенсировать потери бизнеса из-за отмены ПМЭФ, Кудрин сообщил, что пока очень трудно говорить о такой необходимости, так как отмена форума связана с угрозой коронавируса, признанной во всем мире. "Пока я не готов говорить, что нужно компенсировать", - сказал он.

Кудрин повторил, что распространение коронавируса окажет влияние на экономику, по предварительным оценкам международных организаций снижение темпов мирового роста составит примерно 0,4 п.п. "Это, повторяю, предварительные данные, поскольку ситуация развивается, и в ближайшие месяц-два мы поймём её реальные параметры", - заключил глава Счетной палаты.

Накануне стало известно об отмене ПМЭФ-2020, который должен был пройти в начале июня, из-за угрозы коронавируса.