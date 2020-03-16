Аналитики спрогнозировали нулевой рост ВВП РФ в случае повышения ставки ЦБ до 7-7,5%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Банк России в 2020 году может повысить ключевую ставку до 7-7,5% с нынешних 6% из-за ускорения инфляции и роста инфляционных ожиданий на фоне ослабления курса рубля из-за снижениея цены на нефть, следует из умеренно негативного сценария, представленного в обзоре аналитического агентства "Эксперт РА".

Сценарий предполагает снижение среднегодовой цены Brent до $40-45 за баррель. "Ослабление курса национальной валюты на фоне слабых котировок нефти приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком России в 4%. В результате, ключевая ставка может быть повышена на 1-1,5 процентного пункта до конца 2020 года, а темпы роста российской экономики замедлятся до околонулевых значений", - говорится в обзоре.

По этому сценарию инфляция в 2020 году составит 4-5%.

Агентство считает этот прогноз является наиболее вероятным, но добавляет, что ближайшие два месяца станут определяющими для выбора сценарного вектора.

Кризисный сценарий аналитиков "Эксперт РА" предусматривает снижение среднегодовой цены на нефть до уровня ниже $35 за баррель. В этом случе ЦБ продолжит применять меры по поддержанию курса рубля вплоть до конца апреля, после чего ослабит или прекратит продажу валюты на рынке из-за того, что это станет экономически невыгодным.

"В конце апреля рынок сможет оценить снижение спроса на нефть в зависимости от замедления мировой экономической активности на фоне борьбы с вирусом, а также влияние от увеличения с 1 апреля объема нефтедобычи. В случае отсутствия новых договоренностей по возобновлению сделки ОПЕК+, нефтяные цены ждет очередной период снижения, в результате, поддержание курса рубля в текущем ценовом диапазоне станет экономически невыгодным для Банка России, так как будет ускоренно истощать резервы. Отказ от валютных интервенций на фоне слабых цен на нефть приведет к значительному обесценению национальной валюты и активирует условия для наступления кризисного сценария", - говорится в обзоре.

ВВП России, по этому сценарию, в 2020 году снизится на 1,5%, инфляция превысит 7%, а ключевая ставка будет более 9%.

Агентство ожидает дальнейшего расширения мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции и нарушения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Разрыв сделки ОПЕК+ является усугубляющим стресс-фактором для устойчивости мировой финансовой системы, отмечают аналитики.