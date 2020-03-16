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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Глава Saudi Aramco заявил о ее устойчивости к низким ценам на нефть

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Saudi Aramco устойчива к низким ценам на нефть, ей комфортно при цене $30 за баррель и ниже, сообщил гендиректор компании Амин Нассер на телеконференции по итогам 2019 года. Он отметил, что у компании самая низкая себестоимость добычи в отрасли.

Он повторил, что Saudi Aramco планирует в апреле поставлять на рынок 12,3 млн баррелей в сутки. Объем поставок на более поздний срок будет уточняться. В апреле дополнительные 300 000 баррелей в сутки будут поставлены из запасов Aramco. Нассер допустил, что в мае поставки будут такие же, как и в апреле.

Капвложения Saudi Aramco на 2020 год, которые снижены из-за волатильности цены на нефть с $32,8 млрд до $25-30 млрд, пока не включают затраты на увеличение добычных мощностей с 12 млн б/с до 13 млн б/с, сообщил также Нассер. По его словам, компания лишь недавно получила запрос на такое увеличение мощностей.

Компания на прошлой неделе объявила о планах нарастить добычу до 13 млн баррелей в сутки и апрельские поставки на рынок - до 12,3 млн баррелей в сутки. Это произошло после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычки нефти. "Ценовая война" привела к обвалу нефтяных котировок.

Saudi Aramco Амин Нассер Саудовская Аравия ОПЕК

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