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Saudi Aramco в два раза снизит цены на СНГ с поставкой в апреле

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco решила беспрецедентно снизить контрактную цену на пропан на апрель на 46,5% с $430 за тонну в марте до $230 за тонну.

Экономический кризис

В апреле на 50% также снизится контрактная цена на бутан, которая рухнула с $480 за тонну в марте до $240 с поставкой в следующем месяце.

Арабская служба CNBC напоминает, что эти цены являются эталонными для сжиженных нефтяных газов (СНГ), реализуемых из региона Ближнего Востока в Азии.

Днем ранее в Минэнерго королевства заявили, что страна планирует в мае увеличить экспорт нефти на 600 000 баррелей в сутки, до общего объема 10,6 млн б/с.

После развала сделки ОПЕК+ в начале марта Эр-Рияд решил увеличить собственную добычу и предложил покупателям существенные скидки на апрель. Эти решения вызвали обвал котировок нефти.

Saudi Aramco Саудовская Аравия ОПЕК

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