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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Авиакомпании попросили Минтранс обнулить НДС на внутренние перевозки до 2030 года

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предлагает в качестве меры поддержки авиакомпаний на фоне коронавируса установить нулевой НДС на все внутренние перевозки до 2030 года, включая те, что проходят через Московский авиационный узел (МАУ).

Такое предложение содержится в письме главы АЭВТ Владимира Тасуна министру транспорта РФ Евгению Дитриху, копия письма опубликована на сайте ассоциации.

"Данная мера позволит снизить фискальную нагрузку на авиакомпании в размере до 36 млрд руб. Предлагаем внести данные изменения в Налоговый кодекс РФ на период с 1 июня 2020 г. до 31 декабря 2029 г. (по аналогии с железнодорожным транспортом)", - пишет Тасун Дитриху.

Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты МАУ ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково") облагаются НДС в размере 10%. Льготная ставка была сделана для поддержки отрасли в 2016 году. Согласно текущей редакции Налогового кодекса, ее действие продлится до конца 2020 года. Для внутренних рейсов в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток предусмотрена отдельная льгота: до 2025 года налог на них нулевой. Также с 2019 года нулевым НДС облагаются межрегиональные авиаперевозки в обход МАУ - это решение не было ограничено сроком.

Кроме этого, ассоциация предлагает увеличить объем финансирования существующих программ субсидирования региональных перевозок, на весь 2020 год ввести мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигацию, рекомендовать поставщикам таких услуг снизить их стоимость.

Ранее во вторник первый замминистра транспорта - глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ведомства готовят комплексный план поддержки отрасли. Среди предлагаемых мер - снижение или частичная отмена аэронавигационных сборов, мораторий на рост аэропортовых тарифов, выделение "средств финансовой поддержки либо на реализацию региональных программ, либо просто организациям гражданской авиации".

С начала года из-за пандемии коронавируса РФ ограничила авиаперевозки в Китай, Южную Корею, большинство стран Европы.

Минтранс РФ

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