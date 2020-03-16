"Аэрофлот" сообщил о "колоссальном финансовом давлении" из-за COVID-2019

Перевозчик предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска

Фото: Татьяна Белякова/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" ощущает "колоссальное финансовое давление" в связи с запретом полетов, отменой рейсов по ряду международных направлений из-за COVID-19, а также снижением спроса на перелеты по этим причинам.

"Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться, и многие, нужно сказать, откликнулись на это предложение", - сообщила журналистам пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

"С учетом высокой стоимости и сроков подготовки и обучения летного состава, наземных служб, наличия целого ряда уникальных компетенций, для нас вопрос сохранения коллектива - это фундаментальный вопрос устойчивости компании", - добавила она.

В понедельник "Аэрофлот" также сообщил, что на фоне массовой отмены рейсов из-за пандемии коронавируса он временно закроет два из десяти своих московских офисов продаж.

"16, 17 и 18 марта офисы на Петровке и Коровьем валу будут закрыты для посещения, все сотрудники офисов заняты перебронированием билетов для срочного возвращения наших граждан", - говорилось в заявлении компании.

Еще пять офисов продаж "Аэрофлота" находятся на территории аэропорта "Шереметьево", по одному - на 1-й Тверской-Ямской улице, Арбате и Фрунзенской набережной.

Как сообщалось, с начала года из-за коронавируса "Аэрофлот" отменил или ограничил свои регулярные рейсы в Китай, Южную Корею, Иран, большинство стран Европы.

Кроме того, ранее в марте стало известно, что перевозчик снизил тарифы класса "Эконом" на всех своих международных рейсах.