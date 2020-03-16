Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:48

"Аэрофлот" сообщил о "колоссальном финансовом давлении" из-за COVID-2019

Перевозчик предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска

"Аэрофлот" сообщил о "колоссальном финансовом давлении" из-за COVID-2019
Фото: Татьяна Белякова/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" ощущает "колоссальное финансовое давление" в связи с запретом полетов, отменой рейсов по ряду международных направлений из-за COVID-19, а также снижением спроса на перелеты по этим причинам.

Эпидемия коронавируса

"Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться, и многие, нужно сказать, откликнулись на это предложение", - сообщила журналистам пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

"С учетом высокой стоимости и сроков подготовки и обучения летного состава, наземных служб, наличия целого ряда уникальных компетенций, для нас вопрос сохранения коллектива - это фундаментальный вопрос устойчивости компании", - добавила она.

В понедельник "Аэрофлот" также сообщил, что на фоне массовой отмены рейсов из-за пандемии коронавируса он временно закроет два из десяти своих московских офисов продаж.

"16, 17 и 18 марта офисы на Петровке и Коровьем валу будут закрыты для посещения, все сотрудники офисов заняты перебронированием билетов для срочного возвращения наших граждан", - говорилось в заявлении компании.

Еще пять офисов продаж "Аэрофлота" находятся на территории аэропорта "Шереметьево", по одному - на 1-й Тверской-Ямской улице, Арбате и Фрунзенской набережной.

Как сообщалось, с начала года из-за коронавируса "Аэрофлот" отменил или ограничил свои регулярные рейсы в Китай, Южную Корею, Иран, большинство стран Европы.

Кроме того, ранее в марте стало известно, что перевозчик снизил тарифы класса "Эконом" на всех своих международных рейсах.

Аэрофлот Юлия Спивакова

Новости

У жительницы Кирова подтвержден коронавирус

Эпидемия коронавируса

В РФ зарегистрировали 93 заболевших коронавирусом

В РФ зарегистрировали 93 заболевших коронавирусом

Почти половина работодателей в РФ решила не бороться с коронавирусом

СК возбудил дело о смерти 30-летней пациентки в коридоре больницы Екатеринбурга

Песков заявил, что в РФ нет поводов для введения режима ЧС из-за COVID-19

Эпидемия коронавируса

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной из-за коронавируса

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной из-за коронавируса

Киев ограничил сообщение с другими городами Украины из-за коронавируса

Киев ограничил сообщение с другими городами Украины из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса

В России выписали 10% заболевших коронавирусом

В России выписали 10% заболевших коронавирусом

Белоусов проанализирует работу институтов развития за 2019 год с опцией "оргвыводов"

Белоусов проанализирует работу институтов развития за 2019 год с опцией "оргвыводов"

Первый канал начал снимать программы без зрителей

Первый канал начал снимать программы без зрителей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');