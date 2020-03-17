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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

Белый дом намерен влить в экономику США более $1 трлн на фоне COVID-19

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Белый дом разрабатывает масштабный пакет стимулирующих мер совокупной стоимостью от $1 трлн до $1,2 трлн на фоне эпидемии коронавируса и ее разрушительных последствий для экономики США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника.

В частности, министр финансов Стивен Мнучин предлагает распределить $250 млрд в виде "прямых денежных перечислений" гражданам страны. Впоследствии еще столько же может быть перечислено в мае, если ситуация в экономике продолжит оставаться тяжелой.

Позже на брифинге в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа Мнучин озвучил эти предложения. "Американцы нуждаются в деньгах, и президент хочет дать им деньги сейчас. Прямо сейчас, в течение двух недель", - цитирует министра Bloomberg.

"Это серьезная сумма. Ситуация в экономике серьезная, и мы выдвинули предложение, которое даст экономике $1 трлн", - заявил Мнучин.

Администрация пока не решила, какую сумму получат граждане США, но хочет, чтобы она превысила $1 тыс., говорят собеседники агентства.

По словам Мнучина, власти не хотят, чтобы чеки достались миллионерам, но ситуация требует срочных мер.

"Думаю, мы сделаем так, чтобы (американцы - ИФ) получили деньги настолько быстро, насколько это возможно", - сказал, в свою очередь, Трамп.

Помимо прямых денежных выплат населению, план стимулирования включает в себя меры поддержки малого бизнеса.

США Стивен Мнучин Дональд Трамп

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