Минфин США допустил, что урон экономике от COVID-19 превзойдет кризис 2008 года

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что уровень безработицы в стране может составить 20% из-за вспышки коронавируса, переедает телеканал CNN со ссылкой на источник в Сенате.

Как сообщает источник, Мнучин предупредил сенаторов-республиканцев, что вспышка коронавируса может привести к росту безработицы в США до 20%.

Министр финансов также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия пандемии коронавируса могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

По словам источника, Мнучин заявил об этом, когда призвал сенаторов принять пакет стимулирующих мер на $1 трлн с целью предотвратить такой сценарий.

Как сообщалось, Белый дом разрабатывает пакет стимулирующих мер на фоне эпидемии коронавируса и ее разрушительных последствий для экономики США. Речь идет о мерах совокупной стоимостью от $1 трлн до $1,2 трлн.

В частности, Мнучин предлагает распределить $250 млрд в виде "прямых денежных перечислений" гражданам страны, и еще столько же - если ситуация в экономике продолжит оставаться тяжелой - в мае.

Во вторник заразившиеся коронавирусом были выявлены в Западной Вирджинии - последнем из американских штатов, где до этого не было зарегистрировано заболевания. Всего в США выявлено более 5 тысяч случаев COVID-19 и 100 летальных исходов.