Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 08:34

Американские авиакомпании попросили у правительства $50 млрд

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американские авиакомпании попросили у правительства финансовую поддержку в размере более $50 млрд, размер и формы помощи обсуждаются с Белым домом и Конгрессом, пишет The Wall Street Journal.

Эпидемия коронавируса

Пакет, возможно, будет включать в себя кредиты, которые будут гарантированы государством, гранты и другие меры, включая освобождение от налогов, рассказали источники издани.

Отраслевая ассоциация Airlines for America предложила предоставить $8 млрд в виде гарантий и грантов грузоперевозчикам, аэропортам.

В воскресенье чиновники Евросоюза также сообщили, что обсуждают меры по поддержке авиаперевозчиков, о которых может быть объявлено в ближайшие дни. В частности, власти Нидерландов и Франции готовы поддержать франко-нидерландскую Air France-KLM.

Ситуация для авиакомпаний усугубляется в связи с новыми запретами на поездки и падением спроса. Президент США Дональд Трамп, в частности, решил расширить список европейских стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки из-за распространения COVID-19, включив в него Великобританию и Ирландию.

В 2020 году из-за коронавируса глобальные авиаперевозки могут сократиться на 7%, прогнозируют эксперты Goldman Sachs. По их подсчетам, в феврале-мае падение может составить от 15% до 45%.

Британская авиакомпания Flybe, крупнейший региональный авиаперевозчик Европы, перешла под внешнее управление с 5 марта после отказа правительства выделить ей в кредит 100 млн фунтов. Одной из причин краха компания назвала эпидемию коронавируса, вызвавшую спад спроса.

В середине марта "Аэрофлот" сообщил, что находится под "колоссальным финансовым давлением" из-за коронавируса.

Air France-KLM Евросоюз США Белый дом Конгресс Нидерланды Франция

Новости по теме

Новости

Правительство и ЦБ назвали первые меры поддержки российской экономики

Число жертв коронавируса в мире превысило 7 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 7 тысяч человек

Падение котировок Microsoft в понедельник было максимальным с 2000 года

Падение котировок Microsoft в понедельник было максимальным с 2000 года

Котировки нефти начали корректироваться вверх после обвала

Американские фондовые индексы в понедельник упали на 12%

Что случилось этой ночью: вторник, 17 марта

Байден победил на праймериз в штате Вашинтон

Байден победил на праймериз в штате Вашинтон

Минюст США снял обвинения с российской компании "Конкорд"

Минюст США снял обвинения с российской компании "Конкорд"

Более 20 человек умерли в Китае из-за коронавируса

Пять человек умерли от коронавируса в Бельгии за сутки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');