Американские авиакомпании попросили у правительства $50 млрд

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американские авиакомпании попросили у правительства финансовую поддержку в размере более $50 млрд, размер и формы помощи обсуждаются с Белым домом и Конгрессом, пишет The Wall Street Journal.

Пакет, возможно, будет включать в себя кредиты, которые будут гарантированы государством, гранты и другие меры, включая освобождение от налогов, рассказали источники издани.

Отраслевая ассоциация Airlines for America предложила предоставить $8 млрд в виде гарантий и грантов грузоперевозчикам, аэропортам.

В воскресенье чиновники Евросоюза также сообщили, что обсуждают меры по поддержке авиаперевозчиков, о которых может быть объявлено в ближайшие дни. В частности, власти Нидерландов и Франции готовы поддержать франко-нидерландскую Air France-KLM.

Ситуация для авиакомпаний усугубляется в связи с новыми запретами на поездки и падением спроса. Президент США Дональд Трамп, в частности, решил расширить список европейских стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки из-за распространения COVID-19, включив в него Великобританию и Ирландию.

В 2020 году из-за коронавируса глобальные авиаперевозки могут сократиться на 7%, прогнозируют эксперты Goldman Sachs. По их подсчетам, в феврале-мае падение может составить от 15% до 45%.

Британская авиакомпания Flybe, крупнейший региональный авиаперевозчик Европы, перешла под внешнее управление с 5 марта после отказа правительства выделить ей в кредит 100 млн фунтов. Одной из причин краха компания назвала эпидемию коронавируса, вызвавшую спад спроса.

В середине марта "Аэрофлот" сообщил, что находится под "колоссальным финансовым давлением" из-за коронавируса.