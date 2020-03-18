Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,5-2,2%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен blue chips вслед за откатом фондовой Азии и нефти (Brent тестирует уровни ниже $29 за баррель) в условиях продолжающегося расширения пандемии коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-2,2%, причем первый откатился ниже 2200 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2191,2 пункта (-1,5%), индекс РТС - 914,24 пункта (-2,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,1%. Доллар вырос до 76,77 рубля (+1,33 рубля).

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (-4,1%), "Газпром нефти" (-3,8%), "Аэрофлота" (-3,4%), ВТБ (-3,2%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), ПАО "Полюс" (-2,8%), "РусГидро" (-2,5%), "Башнефти" (-2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,4%), "Россетей" (-2,4%). Подросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), акции "Ростелекома" (+0,7%).

В США индексы во вторник, 17 марта, выросли на 5,2-6,2% благодаря информации о готовящемся властями США пакете мер объемом порядка $1 трлн, призванных смягчить негативные последствия распространения коронавируса.

Действия Вашингтона поддержали рынок

Поддержку рынку оказали заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что американские власти планируют прямые выплаты в пользу граждан, оказавшихся под ударом из-за коронавируса. В общей сложности на эти цели может быть направлено $250 млрд, пишет The Wall Street Journal.

"Мы хотим быть уверены, что американцы быстро получат деньги, а владельцы малого бизнеса будут иметь доступ к финансированию", - заявил Мнучин в ходе брифинга в Белом доме.

Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики, объем которого может достичь $1 трлн. Это существенно превысит программу стимулирующих мер, введенную американскими властями в разгар финансового кризиса в 2009 году, объем которой составил $787 млрд.

Кроме того, власти США пошли на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. Мнучин объявил, что президент США Дональд Трамп одобрил введение отсрочки по налоговым выплатам для миллионов американцев на 90 дней. Налоговые каникулы коснутся дохода частных лиц на сумму до $1 млн и дохода компаний на сумму до $10 млн, сообщил Мнучин.

Тем временем, ФРС сообщила 17 марта, что запустит кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить таким образом усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса. Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.

Азиатские индексы вновь ушли в "минус"

Между тем, в среду в Азии после попыток роста фондовые индексы вновь ушли в "минус" (японский Nikkei 225 просел на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng падает на 3,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 3,7%).

Участники рынки позитивно отреагировали на новые меры поддержки экономики, однако никто не берет на себя смелости прогнозировать ситуацию на рынках на перспективу на фоне разрастающейся пандемии COVID-2019.

Масштабы помощи порождают опасения в отношении финансовой стабильности США и стимулируют рост доходности госбумаг (доходность 10-летних US Treasury выросла и превышает в среду 1%).

Японский ЦБ, согласно опубликованным в среду данным, купил акций накануне, 17 марта, более чем на $1 млрд в пересчете на американскую валюту в рамках программы поддержки рынков. Кроме того, правительство Японии обсуждает новые меры помощи экономике.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 6,3% после того как премьер страны Скотт Моррисон предупредил сограждан, что эпидемия коронавируса может продлиться до полугода.

ФРС во вторник вечером запустила Primary Dealer Credit Facility, еще один механизм экстренной финансовой помощи для повышения доступности краткосрочных кредитов для финансовых институтов. Первичные дилеры, в число которых входит 24 организации, с пятницы получат доступ к краткосрочным кредитам по залог различных ценных бумаг, в том числе негосударственных, под 0,25%.

Свои меры по борьбе с последствиями коронавируса анонсируют правительства Европы и других стран.

Цены на нефть тоже падают

Нефть утром в среду также дешевеет, цена Brent находится почти на $1,7 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $28,36 за баррель (-1,3% и -4,4% во вторник), майская цена WTI - $26,74 за баррель (-2,2% и -6,1% накануне).

Данные Американского института нефти (API) показали неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 421 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах в США должны выйти в среду в 17:30 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют их увеличение за неделю на 2,6 млн баррелей, а также ждут снижения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 3,8 млн баррелей и 3,2 млн баррелей.

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в среду вероятно углубление снижения индекса РТС. Поведение инвесторов на мировых рынках остается неуверенным из-за неопределенности в сроках действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и в масштабах негативных последствий для экономики. В результате волатильность по мировым фондовым индексам остается повышенной.

Тем временем в США обсуждается масштабный план фискальных мер поддержки экономики, разные источники называют суммы $1 трлн или $1,2 трлн. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение укрепления доллара США на фоне сохранения глобальной неопределенности.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, в обозримом будущем фондовый рынок будет прыгать как мячик для пинг-понга, поскольку большая неопределенность рождает большую волатильность. Множество людей из сферы туризма, транспорта, услуг, сектора развлечений могут потерять работу, и ясно, что цены на энергоресурсы в ближайшие месяцы высокими не будут. Однако пока даже примерно не ясен общий экономический ущерб от пандемии коронавируса, как и сроки окончания пандемии.

До прояснения этих вопросов фондовый рынок будет двигаться по схеме: "шаг наверх и два шага вниз". Из девяти последних дней индекс МосБиржи только три дня сигнализировал рост, а шесть дней падение. В Китае пик эпидемии позади, если верить официальным цифрам, однако стоит помнить, что власти Поднебесной достаточно вольно обращаются с экономической статистикой, поэтому нет гарантий, что такая же история не повторится с медицинской статистикой.

Нефтяные цены еще несколько дней могут пребывать в диапазоне $27,1-32 за баррель, после чего вероятен их небольшой рост. Это будет технический отскок котировок после масштабного снижения, но ждать устойчивого повышательного тренда пока не стоит.

Нефтяная война только начинается

Рынки сейчас в самом начале нефтяной войны, развязанной 6 марта, а все предыдущие войны длились годы. Локально стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке поможет намерение США покупать нефть для заполнения стратегических запасов, а также планы Китая в скором времени объявить о новых стимулах для ускорения экономики. При самом оптимистичном сценарии нефть Brent вскоре может подняться до $45 за баррель, но для этого нужны хоть какие-то сигналы о готовности России и Саудовской Аравии снова сесть за стол переговоров по поставкам нефти. При менее оптимистичном сценарии нефтяные цены поднимутся до $35 или $38 за баррель, считает аналитик.

Для игры на коррекционный отскок вполне подойдут обыкновенные акции Сбербанка. Планируемые дивиденды 18,70 рубля на акцию известны, дата годового собрания акционеров (24 апреля) известна. Техническая поддержка бумаг находится на уровне 175 рублей, а на недельных графиках индикаторы сигнализируют о сильной "перепроданности". Ближайшей технической целью роста акций выступает уровень 212 рублей, полагает Верников.