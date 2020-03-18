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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

Акции "Ленты", "Магнита" и X5 подскочили на ажиотаже вокруг продуктов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Акции российских продуктовых сетей активно растут в начале торгов на Московской бирже, прибавляя к уровню закрытия вторника 4-10,5%, в то время как большинство ценных бумаг и основные фондовые индексы заметно снижаются, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По данным на 11:28 по московскому времени рост американских депозитарных расписок на акции "Ленты" составлял порядка 10,5% (до 149,9 рубля за штуку), глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group N.V.OR прибавляли к этому моменту 9,3% (до 1800 рублей за штуку), акции "Магнита" демонстрировали рост на 4,5% (до 2890 рублей за штуку).

По мнению аналитиков, рост ценных бумаг российских торговых сетей связан с наблюдаемым в настоящее время активным спросом граждан на продуктовые товары и товары первой необходимости в условиях закрытия границ и ограничения передвижения граждан для борьбы с распространением коронавируса.

Спрос подталкивается и заметным обесценением рубля в последние дни. Кроме того, правительство России объявило ряд мер для поддержки ритейлеров, что также позитивно для ценных бумаг компаний.

МосБиржа Магнит Лента X5

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