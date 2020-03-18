Акции "Аэрофлота" упали более чем вдвое с максимумов февраля

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Падение цен акций "Аэрофлота" в среду превысило 10%, бумаги компании с максимумов февраля подешевели уже более чем вдвое на распродажах в условиях отмены рейсов авиакомпании на фоне общемирового распространения пандемии коронавируса.

На Московской бирже акции "Аэрофлота" к 12:26 по Москве в среду упали до 58,02 рубля (-10,2%) - минимум с начала марта 2016 года; объем торгов превысил 1,548 млрд рублей.

В середине февраля стоимость акций "Аэрофлота" поднималась выше 120 рублей за штуку. Таким образом, бумаги компании к настоящему моменту подешевели более чем вдвое.

"Аэрофлот" в начале недели сообщил, что на фоне пандемии коронавируса отменил регулярные рейсы по ряду европейских направлений. Компания ощущает "колоссальное финансовое давление" в связи с запретом полетов по ряду международных направлений из-за COVID-19, предлагает сотрудникам воспользоваться отпусками.

"Конечно, мы ощущаем колоссальное давление, прежде всего финансовое, в связи с запретами перелетов, отменой рейсов, снижением спроса. Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться, и многие, нужно сказать, откликнулись на это предложение", - сообщила в начале недели журналистам пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на этой неделе сообщил журналистам, что некоторые госкомпании из-за коронавируса предложили отсрочить выплату ими дивидендов за 2019 год, но решение в каждом случае будет принято индивидуально. Самым очевидным кандидатом на то, чтобы воспользоваться этим правом, аналитики называют "Аэрофлот".