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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

"Аэрофлот" договорился с "ВТБ Лизингом" о переносе платежей по 20% авиапарка

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пострадавшая от коронавируса авиакомпания "Аэрофлот" договорилась с "ВТБ Лизингом" о переносе на июль 2021 год лизинговых платежей по 67 самолетам группы (около 20% всего авиапарка), сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на лизинговом рынке. Издание называет это первой такой договоренностью на российском авиарынке.

Экономический кризис

По условиям соглашения, "ВТБ Лизинг" не будет взимать платежи по этим самолетам с апреля до конца сентября. Образовавшийся долг авиаперевозчик выплатит в июле следующего года, в разгар высокого сезона, когда ее выручки должно хватить на выплату задолженности.

Источники газеты оценивают сумму уступки в $180–220 млн. Издание узнало, что отсрочка дана для 50 Boeing 737NG (большая часть — у "Победы"), четырех Boeing 747 (у авиакомпании "Россия", ранее находились в парке "Трансаэро"), двух Boeing 777, девяти Airbus A319 (часть из них — в парке "Авроры"), одного A320 и одного самолету A330.

"Аэрофлот" ведет переговоры и с другими лизингодателями, рассказал один из источников газеты. В отчетности авикомпании в этом контексте упоминаются структуры Сбербанка, Государственной транспортной лизинговой компании, "ВЭБ-лизинг", Dikkys Investment Ltd (пять A320).

В ВТБ сказали, что платежи "Аэрофлота" будут реструктуризированы, но условия не раскрыли. Гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер подчеркнул, что компания первой на рынке пошла на проведение крупной реструктуризации.

Источники газеты на рынке говорят, что "Аэрофлот" также ведет переговоры с топливозаправочными компаниями об изменении условий работы и переходе на постоплату с существующей сейчас предоплаты. По сведениям издания, это обсуждается со структурами "Роснефти", "Газпрома" и ЛУКОЙЛа.

Даже с отсрочкой от "ВТБ Лизинга" "Аэрофлоту" предстоят сложнейшие полгода, считает источник газеты на рынке авиаперевозок: С начала марта пассажиропоток на внутренних рейсах уже упал на 15%, международные линии закрыты, и на внутреннем рынке "ожидается сумасшедшая конкуренция", большинство пассажиров будет выбирать более дешевые перевозки других авиакомпаний.

Все авиакомпании признают, что начали обсуждать с лизингодателями возможность реструктуризации платежей.

Аэрофлот ВТБ Лизинг ВТБ Газпром Лукойл Роснефть ВЭБ Лизинг

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