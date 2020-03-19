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ЦБ будет продавать валюту в рамках сделки по Сбербанку при нефти ниже $25

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка: валюта будет продаваться при цене Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен.

К продажам валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка ЦБ приступит в позднее в четверг.

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"В связи с тем, что на рынках сейчас наблюдается повышенная волатильность, Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности", - сообщил регулятор.

Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и газа при падении цен ниже 25 долларов за баррель Urals, пояснил ЦБ.

Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти Urals ниже уровня $25 за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут.

Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.

18 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о покупке правительством 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у ЦБ за счет средств ФНБ.

ЦБ РФ ФНБ Сбербанк Urals

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