ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.

ЦБ проводит упреждающие продажи валюты на внутреннем рынке с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут проводиться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

17 марта ЦБ продал валюту на 5,56 млрд рублей. В первые дни регулятор продавал валюту примерно на 3,6 млрд рублей в день.

19 марта ЦБ сообщил, что подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка: валюта будет продаваться при цене Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен.