Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о покупке правительством 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Законопроекты о покупке (N901908-7) и о порядке перечисления средств (N901911-7) были внесены в Госдуму в феврале.

Ранее предполагалось, что продажа будет проведена на рыночных условиях по средневзвешенной цене акций за 6 полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. В результате Минфин планировал, что у ЦБ сформируется прибыль более 2,5 трлн рублей. Предполагалось, что 700 млрд рублей от продажи останется в распоряжении Банка России, остальные средства будут перечислены в бюджет.

После начала волатильности на мировых финансовых рынках итоговая версия закона была существенно доработана.

Что изменилось в сделке

Выставление обязательной оферты миноритариям заменили акционерным соглашением, так как собственником пакета и в том, и в другом случае является государство. Цена выкупа акций правительством будет установлена по котировкам за последний месяц до сделки, а не за 6 месяцев, как предполагалось ранее. Из текста законопроекта исключили сроки и график перечисления в федеральный бюджет прибыли, которую ЦБ получит в результате продажи правительству пакета акций Сбербанка. Кроме того, ЦБ вместо 700 млрд рублей получит от продажи Сбербанка 300 млрд рублей, плюс в схеме появляется своего рода "переменный платеж" в размере 200 млрд рублей, компенсирующий убытки ЦБ по итогам продажи санируемых банков.

Вырученные от сделки средства планировалось, в частности, направить на финансирование социальных обязательств государства в рамках исполнения послания президента в январе.

Кто остался за периметром сделки

Одной из причин продажи акций от ЦБ правительству власти называли конфликт интересов, когда регулятор крупным игроком. При этом на одном из заседаний в Госдуме аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин обратил внимание депутатов на то, что помимо Сбербанка, Банк России напрямую владеет пакетами акций еще четырех универсальных коммерческих банков, которые пока не входят в периметр этой сделки.

"Кроме того, ЦБ владеет 100% пакета перестраховочной компании (РНПК - ИФ), которая тоже действует в рыночных условиях, 100% "Национальной системы платежных карт" (НСПК - ИФ), которые тоже действуют на рыночных условиях, то есть я так думаю, что это первый шаг по ликвидации конфликта интересов, который предлагает правительство и Банк России", - сказал Саватюгин.

Как пояснил "Интерфаксу" глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов, акциями РНКБ и НСПК регулятор владеет в силу закона, и это элемент инфраструктуры. "Как элемент инфраструктуры владение этими институтами необходимо для общественных целей, и поэтому не исключено, что владение будет продолжаться. Слишком критически важный элемент инфраструктуры, как оказалось, и передавать в частные руки - это значит создавать внутреннее напряжение на рынке", - сказал он.

При этом глава департамента отметил, что запланированные ранее сроки продажи акций других банков, принадлежащих ЦБ, могут быть сдвинуты из-за волатильности на финансовых ранках.

"Все банки, акциями которых мы владеем в силу требований закона по финансовому оздоровлению, они готовятся к продаже. Некоторые в высокой стадии, в отношении некоторых объявлено о том, что эта предпродажная подготовка должна начинаться. Конечно, современные события могут повлиять на сроки, но сама декларация по поводу того, что мы не собираемся владеть этим неопределенно долгое время, да, она прозвучала", - сказал Гузнов. По его словам, насколько сдвинутся сроки продажи, говорить пока рано, так как слишком высокая неопределенность: "Экономика не спокойная, поэтому мы вынуждены реагировать, и рынок будет реагировать, какие-то будут рекомендации со стороны тех консультантов, которые занимаются этим вопросом".