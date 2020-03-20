Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС предоставить "каникулы" по уплате налогов и страховых взносов для налогоплательщиков, работающих в области физкультуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, сообщает пресс-служба правительства.

В поручении премьера уточняется, что отсрочка касается налогов и страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года.

Ранее в марте стало известно, что Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась с письмом к Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли из-за ситуации с коронавирусом. Об этом "Интерфаксу" рассказал председатель организации Олег Березин.

"Мы понимаем, что для нас последствия (кризиса, спровоцированного пандемией - ИФ) растянутся чуть дольше, чем для некоторых других отраслей, потому что мы сейчас сталкиваемся с ситуацией и переноса релизов новых фильмов, и с остановкой съемок фильмов, которые планировались на конец года и на начало следующего года. Мы понимаем, что будет некая боязнь зрителей посещения кинотеатров еще какое-то время, когда снимется особый режим. Для нас это затяжная история", - заявил Березин.

В связи с этим Ассоциация в своем письме к Мишустину попросила разработать меры поддержки отрасли кинотеатрального показа с целью не допустить массового закрытия кинотеатров в России: она, в частности, предложила уменьшить в два раза на срок до шести месяцев социальные страховые взносы и подоходный налог, ввести льготное кредитования для организаций в сфере массово-культурных мероприятий и сократить для них коммунальные платежи.

Хроника 27 января – 20 марта 2020 годаЭкономический кризис
Михаил Мишустин ФНС

Новости

Tesla остановит производство электромобилей в США из-за коронавируса

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Нефтяная лихорадка продолжается: Brent прибавила 15% после обвала в среду

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

Индекс Мосбиржи в четверг вырос на рекордные 7,7%

"Домодедово" задумалось о частичном закрытии галереи международных вылетов

Аксенов назвал Крымский мост "ахиллесовой пятой" в защите от COVID-19

Аксенов назвал Крымский мост "ахиллесовой пятой" в защите от COVID-19

Цена на Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

Володин предложил дать крупным ТРЦ отсрочку для выплат по кредитам

Минфин заявил, что COVID-19 ударит по экономике РФ сильнее, чем обвал цен на нефть

Минфин заявил, что COVID-19 ударит по экономике РФ сильнее, чем обвал цен на нефть
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');