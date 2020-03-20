Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции

Они также предложили ввести каникулы по выплатам за ЖКХ и по ипотеке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Врачи, общественные деятели и просто граждане подписали петицию к российским властям с требованием принять срочные меры в связи с коронавирусом и, в частности, отменить на время плату за ипотеку и услуги ЖКХ и отложить голосование по изменениям в Конституцию. Петицию можно подписать на сайте Change.org.

Они считают, что для того, чтобы в России не повторился итальянский сценарий эпидемии, необходимо срочно обеспечить полномасштабное бесплатное тестирование людей и ввести меры по поддержке граждан, оказавшихся на карантине, а также сделать ограничения по карантину умеренными.

"Освободить проживающих на территории карантина от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца с возможностью продлить срок до восстановления стабильной экономической ситуации. Подобные меры приняты во Франции. В условиях карантина большинство россиян не смогут вовремя платить по счетам", - говорится в петиции.

Также они предложили ввести трехмесячные налоговые каникулы для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, освободить НКО от налогов, обеспечить беспроцентные займы малым предприятиям. Еще они призвали разрешить клиникам использовать иностранные тесты на коронавирус без прохождения сертификации.

Кроме того, они считают необходимым "ввести карантин в первую очередь для людей, находящихся в группе риска, а для всех остальных - ввести разумные ограничительные меры, запретить проведение любых массовых мероприятий, отложить голосование по изменениям в Конституцию до исчезновения эпидемиологической угрозы". По их мнению, нужно закрыть детские сады, школы, вузы, обеспечить удаленное обучение, закрыть театры, кинотеатры, музеи, ввести разумные ограничения работы заведений общепита, перевести сотрудников компаний на удаленную работу (а где невозможно - усилить санитарные меры), принять особые меры в отношении сотрудников сервисных компаний.

Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.

В Кремле обратили внимание на это обращение и уверены, что на него обратил внимание и штаб по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он допустил, что предложения из петиции будут утчены.

"Вы знаете, в данном случае на два врача три мнения, как говорится, как у юристов. Поэтому, безусловно, это будет учтено, но непосредственную работу осуществляют те, кто входит в штаб", - заявил Песков.

Он отметил, что в составе штаба есть специалисты различных профилей - вирусологи, медики, которые учитывают возможные другие точки зрения, но именно они несут ответственность за принимаемые меры.