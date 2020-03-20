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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Руководители рудника "Мир" получили сроки в колонии-поселении за гибель восьми шахтеров

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Два бывших руководителя Мирнинского горно-обогатительного комбината (ГОК, входит в "АЛРОСА") приговорены к 2,5 годам колонии поселения за аварию 2017 года на руднике "Мир", в которой погибли восемь человек. Об этом сообщило управление СК по Якутии.

И.о. директора ГОКа Александр Кисиличин и бывший и.о. главного инженера Александр Манн признаны виновными в нарушении правил безопасности при горных работах, повлекшем по неосторожности гибель восьми человек и ущерб в 10 млрд рублей (ч. 3 ст. 216 УК).

Суд и следствие установили, что в июле 2017 года в подземном руднике "Мир" в пределах границ опасных зон в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. Подсудимые об этом знали, но не остановили работу рудника и не вывели людей из выработок. 4 августа 2017 года произошла авария, в зоне затопления оказался 151 человек, восемь из них погибли. В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

В СК напомнили, что по этому делу было допрошено более 700 свидетелей, проведено 15 обысков и 30 выемок документов и проведены 15 сложных экспертиз, в том числе комплексная горнотехническая документальная судебная экспертиза, в которой участвовало 10 специалистов из разных регионов.

Для возмещения ущерба по делу следствие добилось ареста имущества подсудимых.

По делу проходили три фигуранта, их арестовали осенью 2019 года. В октябре 2019 года бывший начальник рудника Алексей Бурксер покончил с собой в СИЗО.

АЛРОСА Мир Якутия СКР Александр Манн Александр Кисиличин

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