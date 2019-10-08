Арестованный по делу о гибели шахтеров экс-начальник рудника в Якутии покончил с собой

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Один из бывших руководителей рудника "Мир", арестованный накануне по делу о гибели в 2017 году восьми работников предприятия, покончил с собой в следственном изоляторе Якутска.

"В следственном изоляторе обнаружили тело бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера с признаками суицида, который являлся обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми лиц", - сообщает пресс-служба управления СКР по Якутии.

Начата процессуальная проверка. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Авария на руднике "Мир" компании "АЛРОСА" в Якутии произошла 4 августа 2017 года. Восемь из 151 шахтера, попавшего в зону разрушений и затопления, спасти не удалось - они погибли. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

Накануне стало известно, что Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера рудника "Мир" Александру Манну предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба. В понедельник они оба были арестованы, так как Бурксер активно пытался скрыться, а Манн - помешать расследованию.

Следствие посчитало, что эти два руководителя знали, что в июле позапрошлого года в руднике из-за ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды, но не остановили в нем работы и не вывели шахтеров из опасной зоны.