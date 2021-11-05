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Один человек пострадал в результате обрушения породы на руднике в Якутии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в городе Мирный в Якутии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"5 ноября на руднике "Интернациональный" города Мирный Республики Саха (Якутия) произошло локальное обрушение породы на блоке №11. Одному работнику придавило ноги. Погибших нет", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам, в превентивных мерах проводится вывод работников на поверхность.

"На данный момент силами ВГСЧ производится обследование участка. Угрозы работникам и предпосылок к дальнейшему обрушению нет, газовая обстановка в норме", - сообщили в МЧС.

Всего задействовано 17 человек личного состава и 3 единицы техники.

Якутия Мирный МЧС

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