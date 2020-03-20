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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Силуанов призвал не беспокоиться за российских нефтяников

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские нефтяные компании накопили большие резервы, о них не стоит беспокоиться в связи с падением котировок нефти, заявил глава Минфина Антон Силуанов телеканалу "Россия 24".

Экономический кризис

"Нефтяные компании в последнее время накопили большую подушку безопасности себе. Нефтяные компании имеют хороший запас прочности, и каких-то беспокойств из-за снижения цен на энергоресурсы для этого сектора мы не испытываем", - сказал он.

Министр также сказал, что при нынешних ценах на нефть государству хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных. "С точки зрения выполнения первоочередных обязательств, это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты, мы в полном объеме будем выполнять", - пообещал он.

Обвал котировок нефти начался на фоне пандемии коронавируса, после того, как 6 марта стало известно, что участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи, а Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и предложила покупателям существенные скидки.

Комментируя ситуацию, вице-президент "ЛУКОЙЛА" Леонид Федун напомнил, что перед 6 марта президент встречался с представителями нефтяных компаний и тогда было высказано предложение продлить сделку ОПЕК+ на прежних условиях.

"Никакая идея о выходе из сделки не обсуждалась, хотя я знаю, что отдельные компании ее активно лоббировали, государственные. Даже те, которые лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что они сегодня будут продавать нефть по $25", - сказал он.

"Факт остается следующим - то, что Россия вышла и демонстративно заявила на выходе о том, что мы с 1 апреля увеличим добычу - это в первую очередь удар по экономике Российской Федерации", - добавил Федун.

Антон Силуанов ЛУКОЙЛ ОПЕК Леонид Федун Саудовская Аравия

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