"Газпром нефть" пообещала авансы вахтовикам, которым коронавирус не дал вовремя начать вахту

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" выплатит авансы вахтовикам, которые из-за коронавируса и изменения сроков вахты не смогли вовремя приступить к работе, сообщили "Интерфаксу" в компании.

В связи с рекомендациями правительства по сдерживанию коронавируса компания решила ограничить переезды вахтовиков и увеличить продолжительность вахты. В графики работы вахтовиков были внесены изменения. Платить им за работу компания обещает в полном объеме.

"Учитывая интересы работников, которые находились на межвахтовом отдыхе, и по объективным и независящим от сторон трудового договора причинам не смогут приступить к работе, было принято решение об авансовых выплатах заработной платы таким работникам", - сказал представитель.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" удлинит сроки вахты на один-два месяца для тех, кто находится на удаленном объекте. В частности, это коснулось Новопортовского месторождения. На месторождении при этом усилили входной медицинский контроль за состоянием персонала.