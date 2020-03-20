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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Лукашенко рассказал о просьбе российских торговцев поставить больше продуктов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские ритейлеры попросили у белорусских производителей нарастить поставки продуктов питания в связи с угрозой возникновения дефицита, рассказал президент Александр Лукашенко. Его цитирует "БелТА".

"У нас достаточно продуктов. Россияне, когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", - заявил он.

Президент призвал сограждан не паниковать и не ломиться в магазины.

Белоруссия Александр Лукашенко

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