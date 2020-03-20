Лукашенко предрек глобальный финансово-экономический кризис

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что мир в целом и Белоруссия в частности близки к финансово-экономическому кризису.

"Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место. В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?" - заявил Лукашенко, которого цитирует в пятницу госагентство БелТА.

По его словам, "пока неясно, насколько сильно ухудшится экономическая ситуация в мире". "Возможно, у стран еще получится вернуться к тому уровню развития, который был вчера", - отметил он.

При этом президент озабочен подготовкой традиционного послания народу и парламенту, которое обычно он проводил в апреле. "Надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди послание президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы", - добавил Лукашенко.

Как сообщалось, влияние пандемии коронавируса и глобального падения цен на нефть на белорусскую экономику осложняется отсутствием регулярных поставок нефти из России с начала этого года. Девальвация российского рубля, к которому белорусский рубль "привязан" в корзине валют на 40%, привела к снижению курса нацвалюты к доллару более чем на 20% с начала года. При этом с начала года приток валютной выручки в Белоруссию резко снизился в связи с практическим отсутствием экспорта нефтепродуктов.