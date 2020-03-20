ЦБ призвал банки реструктурировать кредиты клиентам, зараженным коронавирусом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал банкам реструктурировать долги заемщикам-физлицам, у которых диагностирован COVID-19, и не начислять им пени и штрафы по кредитам. Регулятор призвал поддержать потребителей финансовых услуг и снизить риски для их финансового благополучия.

Этот совет адресован банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам. ЦБ предложил им реструктурировать задолженность, если клиент подаст заявление и официально подтвердит диагноз.

ЦБ также дал банкам право не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки в отношении указанных кредитов до 30 сентября 2020 года.

ЦБ разрешил банкам до 30 сентября не увеличивать резервы по кредитам заемщикам с коронавирусной инфекцией, если их финансовое положение или качество обслуживания долга ухудшилось.

Мимикрофинансовые организации получат до конца 2020 года право не признавать такие займы реструктурированными и не применять к ним корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств.

Еще ЦБ рекомендует банкам и МФО до 30 сентября 2020 года, если заемщик-физлицо нарушит обязательства по договору, не обращать взыскание на заложенную недвижимость, если он подаст заявление и справку, что заразился коронавирусом.

Страховым компаниям ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления страхователя в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии у него коронавирусной инфекции, о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.